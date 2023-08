Educação de Mesquita proporciona ensino de qualidade tecnológica para alunos

informatização e gamificação da rede pública municipal de ensino.

Mesquita – Com foco em proporcionar ensino de qualidade tecnológica para os alunos, o município de Mesquita iniciou um processo de informatização e gamificação da rede pública municipal de ensino.

Entre as 37 escolas públicas do município, 29 já estão dentro dos padrões de informatização, equipadas com tablets para os alunos e notebooks para os professores, conectados por wi-fi. Já em relação à gamificação, mais de 8.600 alunos de 18 unidades já utilizam o novo modelo de ensino, que permite um trabalho mais interativo e prático dos educadores, resultando em aulas ainda mais dinâmicas.



Além de receberem a informatização das suas unidades, os alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental participam do projeto de gamificação “Jovens Gênios”, ferramenta pedagógica para jogos educacionais, visando a interação dos estudantes.



“O uso da tecnologia na educação permite ao aluno sua emancipação intelectual, tendo o professor como o mediador de sua aprendizagem. A gamificação nas escolas contribui bastante para essa forma de ensino. Além de aprender significativa e prazerosamente, o aluno realiza atividades diárias, avaliações e até trabalhos através de jogos e quizzes”, comentou Renata Levy, diretora da Escola Municipal Irena Sendler.



A rede pública municipal de ensino conta ainda com o “Educa + Mesquita”, que possibilita aos professores e coordenadores realizarem tarefas como elaboração de plano de aulas e provas, diário on-line e lançamentos de faltas e conceitos. Tudo para agilizar e digitalizar o trabalho.



A subsecretária municipal de Educação, Monique Rosa, reforça que não há como ter um processo educacional e administrativo desvinculado da informatização e das plataformas. “A cultura digital é uma das dez competências gerais para o pleno desenvolvimento do estudante previstas na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Além dos tablets, notebooks e sistemas educacionais serem importantes ferramentas pedagógicas na aquisição dessa competência, de maneira prática e lúdica, vivemos num mundo cada vez mais tecnológico”.