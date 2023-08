Suspeitos morrem em ação da PM no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias

Rio - Dois suspeitos morreram após um confronto com policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) durante uma operação, na manhã desta quarta-feira (23), nas comunidades Sapo, Corte Oito, Lagoinha e Dick, localizadas no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um frentista de um posto de combustível foi atingido por uma bala perdida e ficou ferido.



Um deles foi identificado como Beto do Sapo, apontado como o maior ladrão de cargas da região. Um terceiro homem ficou ferido e foi socorrido pelos agentes ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo. Com eles, três fuzis foram apreendidos.

Galeria de Fotos Carro onde estava Beto do Sapo e outros três ocupantes ficou cravejado de balas após troca de tiros com policiais Reginaldo Pimenta/Agência O Dia Carro onde estava Beto do Sapo e outros três ocupantes ficou cravejado de balas após troca de tiros com policiais Reginaldo Pimenta/Agência O Dia Carro onde estava Beto do Sapo e outros três ocupantes ficou cravejado de balas após troca de tiros com policiais Reginaldo Pimenta/Agência O Dia Carro onde estava Beto do Sapo e outros três ocupantes ficou cravejado de balas após troca de tiros com policiais Reginaldo Pimenta/Agência O Dia Carro onde estava Beto do Sapo e outros três ocupantes ficou cravejado de balas após troca de tiros com policiais Reginaldo Pimenta/Agência O Dia Carro onde estava Beto do Sapo e outros três ocupantes ficou cravejado de balas após troca de tiros com policiais Reginaldo Pimenta/Agência O Dia Carro onde estava Beto do Sapo e outros três ocupantes ficou cravejado de balas após troca de tiros com policiais Reginaldo Pimenta/Agência O Dia Carro onde estava Beto do Sapo e outros três ocupantes ficou cravejado de balas após troca de tiros com policiais Reginaldo Pimenta/Agência O Dia Fuzis apreendidos no Complexo da Mangueirinha Reprodução

Segundo informações preliminares, no carro onde estava Beto do Sapo tinha quatro ocupantes e um deles conseguiu fugir, mas acabou sendo preso. Durante a fuga, continuou a troca de tiros com a PM e um dos disparos acabou atingindo o frentista de um posto de gasolina da região.

Segundo informações preliminares, no carro onde estava Beto do Sapo tinha quatro ocupantes e um deles conseguiu fugir, mas acabou sendo preso. Durante a fuga, continuou a troca de tiros com a PM e um dos disparos acabou atingindo o frentista de um posto de gasolina da região.

A vítima ainda não foi identificada. Ele foi socorrido ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), também em Caxias. Não há informações sobre seu estado de saúde.



De acordo com a corporação, a ação tem como objetivos reprimir criminosos que praticam roubo de veículos, de cargas e a transeuntes na região.



Além de PMs do 15º BPM, a operação conta com apoio de agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e de batalhões próximos.