Jair Bolsonaro é internado em hospital de São Paulo nesta quarta-feira

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (23). A internação visa fazer exames de rotina.

De acordo com um de seus advogados, Fábio Wajgarten, ele irá avaliar seu sistema digestivo, tráfego intestinal, entre outros exames na região abdominal. Isso é feito, de acordo com ele, por conta da facada sofrida pelo ex-presidente durante sua campanha eleitoral em 2018.

''Jair Bolsonaro internou-se no Hospital Vila Nova Star em São Paulo para exames de rotina. Referidos exames tem por objetivo avaliar sua condição clínica, principalmente no sistema digestivo, tráfego intestinal, aderências, hérnia abdominal e refluxo. Todos os sintomas e exames desse momento, por óbvio, decorrem do atentado contra sua vida de 6/9/18, ainda sem resolução'', escreveu em sua rede social.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do Hospital Vila Nova Star, mas não obteve esclarecimentos até o momento desta publicação.

Ataque com faca

Em 6 de setembro de 2018, durante um comício de campanha em Juiz de Fora, Brasil, o então candidato à presidência Jair Bolsonaro foi esfaqueado por Adélio Bispo de Oliveira. Bolsonaro sofreu lesões no intestino e passou por cirurgias. Adélio foi detido e posteriormente considerado inimputável por transtornos mentais.

O ataque teve impacto significativo nas eleições, levando Bolsonaro a enfatizar sua plataforma de segurança e levantando discussões sobre segurança pessoal e polarização política.