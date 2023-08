PM fica ferido durante desembarque de viatura após tiroteio na Baixada

Rio - Um policial militar ficou ferido no momento do desembarque de uma viatura após o retorno de uma ocorrência que resultou em tiroteio, na noite desta terça-feira (22), na comunidade da Fumacinha, em Caxias, na Baixada. De acordo com a corporação, o agente se feriu no teto do veículo e foi encaminhado ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN).



Ainda segundo a PM, agentes do 15ºBPM (Duque de Caxias) realizavam patrulhamento próximo a comunidade e, ao tentarem abordar um veículo suspeito, foram atacados a tiros por criminosos. Após estabilizar a área, a equipe policial retornou ao patrulhamento sem prisões ou apreensões, momento em que o agente se feriu no desembarque.



Nas redes sociais, testemunhas relatam que houve troca de tiros entre os criminosos e os agentes durante a ocorrência. Em imagens divulgadas, os policiais aparecem sendo atacados e em seguida tentando se proteger em uma viatura.

PMs são atacados a tiros após abordagem de veículo suspeito em Caxias, na Baixada. Na ação, um agente se feriu ao desembarcar da viatura.#ODia #Caxias #Baixada



Crédito: Rede social pic.twitter.com/AIBqNILAMf — Jornal O Dia (@jornalodia) August 23, 2023