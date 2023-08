Bahia Asset recebe inscrições para programa de estágio 2024

O Bahia Asset, especializado na gestão de carteiras de investimento e com sede no Rio de Janeiro, está com as inscrições para seu programa de estágio Summer Job 2024 abertas, a fim de recrutar estudantes universitários das áreas de exatas e tecnologia que desejam obter conhecimento prático e aprofundado no mercado financeiro. O grupo é reconhecido no setor como uma escola de formação de talentos e desenvolvimento de pessoas. As inscrições vão até segunda-feira, 28, e o programa terá início em 3 de janeiro, com duração de cinco semanas.



O diretor de Back Office do Bahia Asset, Diogo Mariani, explica que a iniciativa visa a dar a oportunidade de vivenciar o dia a dia de um asset, desenvolver conjuntamente um projeto relevante ao negócio, além de ter um acompanhamento de carreira de perto a talentos que não teriam essa possibilidade devido à geolocalização. “Recrutar, formar e desenvolver talentos é um de nossos pilares, o que explica o nosso reconhecimento no mercado como uma casa formadora de talentos ao longo dos mais de 40 anos de experiência em gestão de fundos de investimentos”, acrescenta Diogo.



O processo seletivo inclui a análise do perfil e formação do candidato, entrevistas com gestores, dinâmica, até a divulgação de resultados prevista para 13 de outubro. Para se inscrever, é necessário preencher alguns requisitos, como ser graduando dos cursos de Engenharia, Economia, Estatística, Matemática Aplicada, Tecnologia e áreas relacionadas, além de ter disponibilidade para residir no Rio de Janeiro no período do estágio. O candidato poderá sair na frente se tiver alguns diferenciais, como conhecimentos em linguagem de programação e/ou em Excel e Power BI, além de inglês em nível avançado.



Programa pode ser porta de entrada para carreira no asset



Realizado há mais de dez anos pelo Bahia Asset, o programa Summer Job já recebeu dezenas de estudantes e colaborou para a formação de profissionais que hoje atuam no mercado financeiro. Alguns desses talentos ingressaram no próprio Bahia Asset ao fim do programa e se desenvolveram profissionalmente nas mais diversas áreas que compõe a atuação do asset. “Há possibilidade de contratação futura como estagiário ou para participação em projetos. Temos sócios que iniciaram sua carreira no Bahia Asset por meio do Summer Job e, atualmente, alguns ex-Summers realizam projetos conosco”, explica Diogo.





Serviço



- Período de inscrições: até segunda-feira, 28.

- Número de vagas: Não há um número definido e candidatos serão selecionados para ingressar em projetos abertos na gestora.