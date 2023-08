Rio recebe onda de calor e temperaturas podem chegar a 40 graus

Rio - No último mês de inverno deste ano, uma onda de calor atinge o Rio e a temperatura máxima pode marcar 40°C nesta quinta-feira (24). Com isso, a previsão é que a umidade relativa do ar apresente valores abaixo dos 30%. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o estado sofre os efeitos de uma intensa massa de ar seco e quente que atinge a todo o país.

A fiscal de caixa Michelle Dias, de 34 anos, aproveitou a folga no trabalho para curtir o inverno carioca. "O calor nesse inverno está bem gostoso, a praia está uma delícia e a sensação térmica é de 45°C. Como estou de folga, tirei esse tempo para curtir a praia, mas meus amigos ainda vão trabalhar", comentou a moradora de Marechal Hermes.

Nesta quarta-feira (23), o tempo vai continuar estável, com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas vão aumentar, com mínima de 17°C e máxima de 38°. Já na quinta-feira (24), a expectativa é que seja o registro mais alto de temperatura, com previsão de 40°C. No período da noite, a aproximação de uma frente fria deixará o tempo instável, com pancadas de chuva.



De acordo com a meteorologista do Inmet, Anete Fernandes, os dias de calor são atípicos nesta época do ano. “Isso é mais comum no fim do inverno e começo da primavera, então é uma situação atípica e que foi antecipada. A gente está sobre a atuação de uma grande massa de ar seco que está cobrindo grande parte do país. Esse tempo faz com que as temperaturas se elevem muito e que a gente tenha índices críticos de umidade. É um sistema de alta pressão, que funciona como um ventilador no teto soprando para baixo, impedindo a formação de nuvens e mantendo o tempo estável. Essa onda de calor vai ser curta no Rio, de dois a três dias e amanhã vai ser o ápice", explicou ao DIA.



Com a umidade relativa do ar apresentando valores abaixo de 30%, especialistas alertam para cuidados que visam evitar a desidratação e o agravamento de doenças respiratórias."A recomendação é manter as mucosas das vias aéreas sempre hidratadas, ingerindo bastante água e fazendo lavagem com soro fisiológico porque com essa baixa umidade não existe apenas o ressecamento do ar, mas também o ressecamento da mucosa e das secreções que produzimos", recomendou o pneumologista do Hospital São Vicente de Paulo, Dr. José Luiz de Jesus.

Segundo o especialista, aqueles com pré-disposição por questões alérgicas, são mais afetados. "Esse ar menos úmido reage de forma mais intensa nos alérgicos. Em casos mais extremos, é recomendado o uso de umidificadores nos ambientes para melhorar a umidade do ar que respiramos", explicou.



As crianças com pré-disposição por questão alérgicas também precisam de atenção redobrada durante esse período. “Para quem tem problemas respiratórios, principalmente as crianças com asma e rinite, isso prejudica bastante. Os olhos e a mucosa nasal ficam muito ressecados e favorece ao sangramento nasal e isso pode desencadear o descontrole do quadro alérgico do paciente", ressalta a pneumologista pediátrica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, Dra. Alessandra Nunes.

Alessandra recomenda, ainda, que a prática de exercícios dos pequenos seja feita fora dos horários de picos de baixa umidade. Além disso, é aconselhado utilizar um balde de água no quarto durante a hora de dormir e evitar o uso do ar condicionado com a temperatura muito baixa.

Previsão para os próximos dias

Segundo o Sistema Alerta Rio, na sexta-feira (25), com o lento deslocamento da frente fria pelo oceano, o tempo continuará instável. A previsão é de chuva fraca a moderada a qualquer momento. Os ventos estarão moderados e as temperaturas apresentarão declínio acentuado, com mínima de 17°C. No sábado (26) e no domingo (27), o panorama é o mesmo. Os ventos úmidos permanecerão atuando e as temperaturas vão continuar diminuindo, com mínima de 13° e máxima de 23°.