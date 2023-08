Operação de remoção e apreensão de veículos roubados em ferro-velho é realizada em Itaboraí

Rio - Uma operação está sendo realizada, nesta quarta-feira (23), para remoção e apreensão de carros e peças roubadas no ferro-velho Espaço Car, na Rodovia Governador Mário Covas, na altura de Três Pontes, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. Até o momento, a ação retirou, com auxílio de maquinário, quatro sucatas de veículos que estavam no local.



Nesta segunda-feira (21), donos de duas empresas de desmontagem foram presos e encaminhados para a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), onde foram instaurados inquéritos pelo crime de receptação de peças roubadas. Marcos Luiz Baptista, responsável pelo Espaço Car, pagou fiança e foi liberado, e Aislan Diego dos Santos Coelho, proprietário do Shopping das Peças, que possuía passagens por roubo e tráfico de drogas, segue preso. Procurados, os dois não se manifestaram sobre o caso. O espaço segue aberto.



Na terça-feira (22), foi realizada uma perícia nos locais para realização de laudos para identificação dos materiais. O Espaço Car não tinha alvará de funcionamento, cadastro no Detran.RJ e não possuía o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. O outro, na altura de Manilha, chegou a dar entrada no pedido de credenciamento do órgão, mas não obteve aprovação e ainda operava em situação irregular.



Glaucio Machado, corregedor do Detran.Rj, comentou sobre a ação. “Estamos finalizando a operação contra empresas de desmontagem. A intenção é acabar com esse tipo de comércio ilegal. O credenciamento para regulação agora é feito pelo Detran e a fiscalização poderá prender responsáveis, apreender material e levar para reciclagem”, disse.

As atividades foram realizadas por equipes do Detran.RJ, Polícia Militar e Civil, Inea, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Fazenda.



Decreto e operação



Na última sexta-feira (23), o Governo do Estado publicou um decreto que estabelece os procedimentos para a fiscalização de empresas de desmontagem de veículos e comercialização de peças usadas, além de instituir a força-tarefa para atuar nas operações de fiscalização. A equipe tem o poder de apreender sucatas de veículos e autuar os donos dos estabelecimentos. Se o armazenamento do produto oferecer risco ambiental, poderá ser destruído imediatamente.



O Detran.RJ colocou em operação o Sistema Desmonte-RJ, que tem o objetivo de dar mais transparência e segurança a este tipo de comércio, facilitando o credenciamento das empresas, ao oferecer pela internet o formulário de pré-cadastro que precisa ser preenchido e apresentado ao órgão, anexado aos documentos exigidos em lei.