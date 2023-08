Largo do Machado recebe mutirão de serviços

Rio- Um grande mutirão de serviços é realizado nesta quarta-feira (23) no Largo do Machado, na Zona Sul. A iniciativa faz parte do programa “A Sub tá on cidadania”, que oferece diversas atividades gratuitas à população.

O evento conta com vacinção, emissão de documentos, isenção de 2ª via para pessoas de baixa renda, ouvidoria do consumidor, ações para os corretores (inscrições, pagamento e cadastros), atendimento O Dia psicológico e acolhimento à pessoas em situação de vulnerabilidade.

Promovido pela subprefeitura da Zona Sul, o mutirão começou às 9h e termina às 17h. O Circuito de Feiras de Economia Solidária também participa da ação.