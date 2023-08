Polícia prende foragido da Justiça acusado de homicídio no Complexo do Chapadão

Rio - Um criminoso foragido foi preso, na manhã desta quarta-feira (23), na Comunidade do Gogó, localizada no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Cabo Frio.



Identificado como Jorge Luiz da Silva Moraes, vulgo Pimpolho, de 29 anos, ele tem anotações criminais por homicídio, ameaça e tráfico de drogas.



De acordo com agentes do 41º BPM (Irajá), ao ser localizado pelos policiais, Pimpolho ainda tentou resistir à prisão e fugir do local, mas sem sucesso. Ele foi encontrado na Estrada do Camboatá.



Pimpolho é conhecido por atuar no tráfico de drogas nos municípios de Cabo Frio, na Região dos Lagos, e Casimiro de Abreu, no interior do Estado. O mandado de prisão contra Jorge Luiz se deu pelo crime de homicídio qualificado.



O crime teria ocorrido no Segundo Distrito de Cabo Frio, em 15 de março deste ano. Jorge é suspeito de ter matado a tiros Felipe Gomes de Araújo Sales, de 20 anos, por ciúmes.



A ocorrência segue em andamento.