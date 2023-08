Circuito das Artes do Jardim Botânico celebra 25 anos com atividades e gastronomia

25º Circuito das Artes. O evento, que é gratuito, conta com 80 expositores, aulas e gastronomia. Rio - O Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, recebe no sábado (26) e no domingo (27), das 12h às 19h, o. O evento, que é gratuito, conta com 80 expositores, aulas e gastronomia.

O circuito percorre as ruas Jardim Botânico, Faro, Lopes Quintas, Visconde de Carandaí, Pacheco Leão e arredores, com o objetivo de celebrar a cultura e os artistas locais, promovendo um dos eventos mais charmosos da Zona Sul carioca.



A celebração reúne as principais marcas e artistas do bairro, além dos oito restaurantes participantes do 16º Circuito Gastronômico. Entre as atividades, no sábado (26), das 9h às 11h, o Teatro Tablado estará de portas abertas para visitas. O Espaço Lunático também participa do evento e fará uma aula aberta de Acrobacia Aérea.



Além disso, durante as comemorações, serão recebidas doações de livros e agasalhos que irão para duas instituições comunitárias.