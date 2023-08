BNDES capta US$ 500 mi com CDB para investimentos em energia, economia verde e tecnologia

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta quarta-feira, 23, que assinou um contrato de empréstimo externo de US$ 500 milhões com o China Development Bank (CDB), o banco de fomento chinês. O acordo foi firmado na terça-feira, 22, na África do Sul, durante a 15ª Cúpula do Brics, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.



O empréstimo externo tem prazo de pagamento de até três anos. Os recursos serão utilizados como parte do orçamento de investimentos do BNDES para operações de financiamento em linhas já existentes para clientes finais, que incluem empresas privadas e entes públicos.



Além da promoção do comércio bilateral entre Brasil e China, os investimentos poderão ser contratados para aplicação em setores como infraestrutura, energia, manufatura, petróleo e gás, agricultura, mineração, saneamento, agenda ESG, mudança climática e desenvolvimento verde, prevenção a epidemias, economia digital, alta tecnologia e gestão municipal, entre outros.



"Esta captação evidencia a retomada do relacionamento do ponto de vista de empréstimos com o CDB e demonstra o alto interesse dos países asiáticos em relação a oportunidades no Brasil. O tempo recorde entre a negociação do acordo, em março deste ano, e o fechamento do contrato de empréstimo, que será desembolsado nos próximos dias, mostra a disposição de colaboração entre as duas instituições. Esta operação de US$ 500 milhões é só a primeira etapa de um acordo mais amplo, que prevê uma segunda operação de até US$ 800 milhões", contou a diretora de Mercado de Capitais e Finanças Sustentáveis do BNDES, Natália Dias, em nota divulgada pelo banco brasileiro.



De acordo com o BNDES, o banco brasileiro começou sua cooperação com o banco chinês em 2007, "quando foi negociado o financiamento destinado à construção do Gasoduto Sudeste-Nordeste, que culminou na celebração do contrato de empréstimo externo, formalizando a captação de recursos pelo BNDES, no valor de US$ 750 milhões".