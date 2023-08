Fábrica clandestina de suplementos é descoberta pela PM em Campo Grande

Rio - A Polícia Militar descobriu uma fábrica clandestina de suplementos alimentares, nesta quarta-feira (23), na Estrada do Guandu, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.



De acordo com a corporação, agentes do 40ºBPM (Campo Grande) foram acionados para verificar uma denúncia sobre uma empresa. Na fábrica, pelo menos 10 funcionários foram encontrados trabalhando. Além disso, foi constatado que o ambiente de produção dos suplementos não era o apropriado.

Em seguida, os agentes da Anvisa foram acionados assim como a perícia. A ocorrência foi encaminhada para a 35ªDP (Campo Grande).