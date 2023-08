Funcionário de agência bancária que aplicava golpes em clientes é preso em Ipanema

Rio - Policiais da 13ª DP (Ipanema), nesta terça-feira (22), um funcionário de uma agência bancária, em Ipanema, na Zona Sul do Rio. O homem é suspeito de praticar golpes financeiros contra clientes do banco.



A ação ocorreu após troca de informações com a instituição financeira. De acordo com a unidade policial, o homem cometia os crimes após obter a senha dos clientes de forma irregular.



Em um dos casos denunciados, o funcionário atendeu dois idosos enquanto eles realizavam alta movimentação financeira na conta conjunta deles. O golpista ganhou a confiança de uma das vítimas, que não desconfiava quando seu cartão era bloqueado e o procurava diretamente para a emissão de uma segunda via do cartão.



Na agência, o atendente, já bastante próximo da vítima, a convencia a digitar a senha várias vezes e decorava o código. De posse desta senha, ele também ficava com o cartão bloqueado, informando ao cliente que seria confeccionado um segundo cartão.



A partir desse momento, o suspeito utilizava do cartão para realizar compras pessoais.



Após a prisão, o funcionário confessou o crime, apresentando o cartão em nome da vítima. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de furto mediante fraude.



Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem para identificar outras possíveis vítimas.