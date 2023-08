Prorrogadas as inscrições para curso gratuito de formação em serviços de gás predial

Desenvolvido pela Associacion Día Solidário/Naturgy e realizado em parceria com a Firjan Senai Sesi, o projeto social "A Todo Gás" está com inscrições abertas para 14 vagas gratuitas no curso de Inspeção de Vistoria e Alta de Instalações e Aparelhos a Gás Prediais. A qualificação profissional é voltada para pessoas maiores de 18 anos e, preferencialmente, que se identifiquem com o gênero feminino.O edital de seleção atualizado está disponível no site da Firjan e as inscrições acontecem até o dia 31 de forma presencial na Firjan Senai Tijuca, por ordem de chegada. O início das aulas está previsto para 18 de setembro e a duração estimada é de quatro meses. Os encontros serão realizados na Firjan Senai Tijuca, de segunda a sexta-feira, no período diurno, de 8h às 12h.O objetivo é qualificar os participantes em serviços de fornecimento de gás predial. As vagas serão preenchidas de acordo com critérios mínimos, devidamente comprovados, conforme prevê o edital.