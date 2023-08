Jovem morto a tiros ao sair de escola é enterrado em São Gonçalo

Rio - Cerca de 100 amigos e familiares foram ao Cemitério Municipal São Miguel, em São Gonçalo, na tarde desta quarta-feira (23), para de despedir de B.S.F.S., de 16 anos, morto a tiros durante um tiroteio entre criminosos no bairro Apollo III. Abalados, os presentes gritavam o nome do garoto e pedidos por Justiça.

Em certo momento, o grupo paralisou o trânsito da Rua Doutor Nilo Peçanha, em frente ao cemitério, como forma de protesto. Cinquenta motociclistas com bolas brancas no guidão também chegaram para se manifestar e muitos levaram cartazes com frases em homenagem à B.

"Te levo no coração, pois na vida não consegui. Te amaremos eternamente", escreveu uma amiga. "Apesar do dia estar lindo, hoje não temos um bom dia. Hoje amanheceu triste, pois todas as mães sentem e choram a dor da mãe do menino B.", disse outra.

Galeria de Fotos B.S.F.S., de 16 anos, foi enterrado no Cemitério Municipal São Miguel, em São Gonçalo Cleber Mendes / Agência O Dia B.S.F.S., de 16 anos, foi enterrado no Cemitério Municipal São Miguel, em São Gonçalo Cleber Mendes / Agência O Dia B.S.F.S., de 16 anos, foi enterrado no Cemitério Municipal São Miguel, em São Gonçalo Cleber Mendes / Agência O Dia B.S.F.S., de 16 anos, foi enterrado no Cemitério Municipal São Miguel, em São Gonçalo Cleber Mendes / Agência O Dia B.S.F.S., de 16 anos, foi enterrado no Cemitério Municipal São Miguel, em São Gonçalo Cleber Mendes / Agência O Dia B.S.F.S., de 16 anos, foi enterrado no Cemitério Municipal São Miguel, em São Gonçalo Cleber Mendes / Agência O Dia B.S.F.S., de 16 anos, foi enterrado no Cemitério Municipal São Miguel, em São Gonçalo Cleber Mendes / Agência O Dia Amigos e familiares de B.S.F.S., de 16 anos, pararam o trânsito da Rua Doutor Nilo Peçanha para protestar e pedir justiça Cleber Mendes / Agência O Dia Amigos e familiares de B.S.F.S., de 16 anos, pararam o trânsito da Rua Doutor Nilo Peçanha para protestar e pedir justiça Cleber Mendes / Agência O Dia Amigos e familiares de B.S.F.S., de 16 anos, pararam o trânsito da Rua Doutor Nilo Peçanha para protestar e pedir justiça Cleber Mendes / Agência O Dia Amigos e familiares de B.S.F.S., de 16 anos, pararam o trânsito da Rua Doutor Nilo Peçanha para protestar e pedir justiça Cleber Mendes / Agência O Dia Amigos e familiares de B.S.F.S., de 16 anos, pararam o trânsito da Rua Doutor Nilo Peçanha para protestar e pedir justiça Cleber Mendes / Agência O Dia Amigos e familiares de B.S.F.S., de 16 anos, pararam o trânsito da Rua Doutor Nilo Peçanha para protestar e pedir justiça Cleber Mendes / Agência O Dia

Por volta de 12h45 de segunda-feira, o jovem e uma amiga de 14 anos voltavam da escola quando presenciaram um tiroteio na Rua Elizeu Mendes Rodrigues. Os dois deitaram no chão e o adolescente tentou proteger a menina, mas acabou sendo atingido nas costas

Os dois eram amigos há seis anos e estudavam no mesmo colégio municipal, em Itaboraí. O pai da amiga de B. contou que a filha está traumatizada e ainda não sabe como ela voltará à escola.

"Minha filha está muito traumatizada, chorando bastante. Eles eram muito unidos, iam e voltavam juntos da escola. Eu não sei como vai ser para ela voltar a estudar depois de algo assim. Eu e minha esposa estamos com os pais deles, conversando, ajudando. Nós somos vizinhos também, sempre estava por aqui, é difícil acreditar nisso tudo", afirmou o homem, que preferiu não se identificar.

A vítima trabalhava com o padrasto em uma borracharia na região. Na manhã de terça-feira, a escola onde ele estudava amanheceu com portões fechados e um aviso de luto.

Em nota, a PM afirmou que não havia ação policial na localidade onde aconteceu o tiroteio. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).