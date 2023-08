Agentes da PRF recuperam moto furtada durante patrulhamento em Duque de Caxias

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram, na tarde de terça-feira (22), uma motocicleta que havia sido furtada, horas antes, na orla do Rio, durante patrulhamento, no km 119 da Rodovia Washington Luís (BR-040), em Duque de Caxias, Região Metropolitana do Rio.



A ação fez parte da Operação Palladium, que visa o combate aos roubos de carga e crimes conexos nas rodovias federais fluminenses. Após uma solicitação da vítima do crime de furto, os agentes foram até o local, próximo à BR-040, indicado pelo rastreador do veículo. De acordo com as equipes, a moto foi localizada escondida no interior de uma área de mata, em uma região dominada por criminosos.



Após a ação, os agentes informaram ao proprietário sobre a recuperação do bem e indicaram o local para devolução do veículo. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.