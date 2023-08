Caminhão sobe em grade metálica da Via Dutra, em Porto Real

Um caminhão parou em cima da grade metálica da Via Dutra, em Porto Real. O acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (23) na altura do km 301, no sentido São Paulo.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), antes de perder a direção, o veículo bateu na traseira de outro caminhão. Ninguém ficou ferido.



Aos agentes, o motorista informou que não se lembrava de como o acidente ocorreu, pois acreditava que tinha dormido ao volante. Apesar do acidente, não houve congestionamento.