Motociclista fica ferido em colisão com carro em Itatiaia

Um motociclista ficou ferido em uma colisão com um carro nesta quarta-feira (23) em Itatiaia. O acidente aconteceu na altura do retorno do km 317 da Via Dutra, na rotatória de acesso a Penedo.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista tentou realizar uma ultrapassagem indevida, colidiu lateralmente com o veículo e caiu da moto.



Ele sofreu ferimentos leves e foi levado para o Hospital de Emergência de Resende. O motorista do carro não se machucou. O trânsito chegou a ficar lento, mas já foi normalizado.