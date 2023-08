Operação contra o tráfico de drogas prende oito suspeitos e apreende R$ 29 mil em Campos

Rio - Uma operação conjunta entre PMs e policiais civis resultou na prisão de oito suspeitos, nesta quarta-feira (23), em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense. De acordo com a 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DJPM), o grupo foi detido em flagrantes, com uma pistola 9 mm., drogas e cerca de 29 mil reais em espécie.

A ação, chamada de Operação React, aconteceu na localidade conhecida como Ilha, no bairro Ururaí, e tinha como objetivo reprimir a atuação do tráfico de drogas na região. Os agentes afirmam ainda que o bairro tem sido alvo da disputa pelo comando do movimento entre duas facções.

Os R$ 29 mil apreendido com os suspeitos seria fruto da venda de drogas na região. Com eles, os agentes também encontraram 1,35 kg de pasta base, 200 pinos de cocaína, 250 g de cocaína, 2 mil pinos vazios, uma balança de precisão e um radiotransmissor.

Os oito presos em flagrante, a arma e todo o material foram levados para a 134ª DP (Campos), onde o caso foi registrado.