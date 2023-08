MPRJ denuncia por feminicídio homem que matou e escondeu o corpo de companheira

Rio - A 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro denunciou, nesta segunda-feira (21), Mario Rapozo Yang, de 46 anos, por feminicídio contra Daniele Lyra Nattrodt Barros, sua companheira, de 38 anos. O homem teria asfixiado a vítima e envolvido o corpo em plástico e roupas de cama para ocultar o cadáver . O crime foi cometido no dia 8 de dezembro de 2022 , no bairro da Penha, e o denunciado segue foragido desde então.De acordo com a denúncia, Mário cometeu feminicídio ao assassinar a companheira apenas pelo fato de ser mulher, considerando o histórico de violência doméstica que marcou a sua relação e o sentimento de ciúmes que nutria pela vítima. Daniele pretendia se separar do homem, que não aceitou o término e praticou o crime, no interior da residência do casal, sem a presença de outras pessoas, impossibilitando ajuda.Após o crime, Mário ocultou o corpo da vítima, colocando-o na mala de um carro, que foi abandonado em um estacionamento próximo ao Complexo da Maré.