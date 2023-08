Morte de Dornelles repercute entre autoridades e políticos de todo o país

Rio - Autoridades, partidos e políticos repercutiram a morte do ex-ministro e ex-governador do Rio de Janeiro Francisco Osvaldo Neves Dornelles, aos 88 anos, nesta quarta-feira (23). Ele estava internado desde o fim de maio no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na Zona Sul. No entanto, a causa da morte ainda não foi divulgada.

O governo do Rio de Janeiro decretou luto de três dias em homenagem a "um dos maiores políticos da história do Rio de Janeiro e do país", disse o governador Cláudio Castro (PL) em publicação nas redes sociais.

Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio, prestou condolências à família assim que soube da morte de Dornelles. O chefe do Poder Executivo do da capital carioca destacou o legado de "uma das figuras mais importantes da política brasileira".



"Secretário da Receita, ministro duas vezes, deputado federal, senador, vice-governador e governador do Rio, Francisco Dornelles vivenciou todos os momentos importantes desse país durante os últimos 60 anos", comentou Paes.

O presidente da Alerj, deputado estadual Rodrigo Bacellar, emitiu nota de pesar e de condolências, nesta quarta-feira (23/08), em decorrência da morte do ex-governador Francisco Dornelles (PP):



"Uma longa trajetória política marcada pelo bom convívio e diálogo, sendo admirado inclusive por adversários. Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos do ex-governador Francisco Dornelles."

Ex-prefeito e atualmente vereador do Rio, César Maia prestou homenagem ao colega: Vereador Cesar Maia (PSD): "Faleceu hoje o deputado, ministro, senador, vice-governador e governador do RJ, enfim, o grande homem público Francisco Dornelles. Registro aqui minha tristeza com a perda de um homem desse valor, um grande brasileiro".

Brasília

Presidente em exercício no Brasil durante a participação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na cúpula do Brics, em Joanesburgo, na África do Sul, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) lamentou a partida de Dornelles:

"Recebi com pesar a notícia de falecimento do ex-governador, ex-senador e ex-ministro, Francisco Dornelles, que teve uma longa trajetória no serviço público, inclusive como ministro da Indústria e Comércio, do presidente FHC. Transmito a seus familiares e amigos meus sentimentos e orações".

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), que foi colega de partido de Dornelles, publicou uma nota de pesar., na qual definiu o ex-governador como "um exemplo de homem" e "referência política nacional".



"O PP perdeu o seu presidente de honra, o ex-deputado federal, ex-senador, ex-ministro e ex-governador do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles. Ex-presidente do partido, ao longo de sua trajetória política Dornelles é referência política nacional e um exemplo de homem que fazia a Política maior. Meus sentimentos aos familiares e amigos", escreveu Lira.

Ex-prefeito de Nova Iguaçu e atual deputado federal pelo Rio, Lindbergh Farias (PT) lembrou a proximidade com Dornelles ao prestar condolências.



"Muito triste com a notícia da morte de Francisco Dornelles. Fomos senadores juntos, éramos muito próximos. Tínhamos uma relação fraterna, de admiração e respeito. Atuamos juntos no Senado em defesa dos interesses do Rio de Janeiro. Toda minha solidariedade aos familiares e amigos".

O senador Romário (PL) publicou em uma de suas redes sociais condolência à família e amigos do ex-governador.



"O Rio de Janeiro se despede hoje do ex-governador e ex-senador da República, Francisco Dornelles. Formado em Direito e Finanças Públicas, Dornelles atuou vividamente em defesa dos interesses do estado fluminense em Brasília. Mas atuou também na esfera federal como ministro de estado da Fazenda e da Indústria. Atualmente, ele era presidente de honra do PP. Meus sentimentos aos familiares e amigos".

Confira a nota publicada pelo Partido Progressistas (PP):

"O Progressistas está em luto. Com profunda dor e tristeza, informamos o falecimento do nosso presidente de honra, Francisco Dornelles. Grande homem público, defensor da democracia e do diálogo em todos os momentos, nos deixa um legado de ética, responsabilidade, humildade e dedicação ao Brasil. Com um imenso vazio na política brasileira e no coração de cada filiado, o Progressistas apresenta sentidas condolências à família. Francisco Dornelles, que tanto nos ensinou com suas ações registradas em uma honrada e ilibada biografia, por seus incansáveis serviços ao país e ao Rio de Janeiro, passa hoje da vida à imortalidade. Deus o acompanhe, eterno presidente", escreveu o PP.