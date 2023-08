Foragido da Justiça é preso durante operação da PMno Complexo do Chapadão

Rio - Policiais do 41° BPM (Irajá) prenderam, na manhã desta quarta-feira (23), o criminoso foragido da Justiça, Jorge Luiz da Silva Moraes, vulgo “Pimpolho Gold”, de 28 anos, no Complexo do Chapadão, em Guadalupe, Zona Norte do Rio.



Após informações repassadas pelo Disque Denúncia, os agentes realizaram uma operação na Estrada do Camboatá, na Comunidade do Gogó da Ema de Guadalupe, onde conseguiram localizar e prender o criminoso, que tentou fugir. Contra ele havia um mandado de prisão de recaptura pelo crime de homicídio qualificado, além de uma condenação a uma pena de 14 anos de prisão. O homem também possui passagens pelo sistema prisional, sendo conhecido por sua atuação no tráfico de drogas nos municípios de Cabo Frio e Casemiro de Abreu.



"Pimpolho" foi encaminhado à 40º DP (Honório Gurgel), onde foi confirmado o mandado de prisão. Ele segue preso em uma unidade da Seap - RJ, onde permanecerá à disposição da Justiça.



Informações sobre o paradeiro de foragidos da Justiça podem ser enviadas ao Disque Denúncia, pela Central de Atendimento, através dos números (021) 2253 1177 e 0300-253-1177, pelo WhatsApp (021) 99973 1177, ou, ainda, pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.