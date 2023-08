Após empate, Pérolas Negras se despede da Copa Rio

Nesta quarta-feira (23), o Pérolas Negras empatou em 1 a 1 com o Gonçalense no jogo de volta da primeira fase da Copa Rio. Com o resultado, o time do sul fluminense está eliminado da competição. A partida foi realizada no Estádio Atílio Marotti, em Petrópolis.



Para se classificar, o Pérolas precisava vencer com dois gols de diferença. No primeiro tempo, a equipe saiu na frente com o gol feito pelo zagueiro Athyla, resultado que levaria a partida para os pênaltis. Na segunda etapa, o Gonçalense empatou com o meia Araruama.



Nas oitavas de final, o Gonçalense enfrenta o Volta Redonda na próxima quarta-feira (30), às 14h45, no Estádio Atílio Marotti. O jogo de volta será no dia 6 de setembro, no Raulino de Oliveira. A próxima competição do Pérolas é a Série B1 do Campeonato Carioca, que começa em setembro.