PM monta bases para ocupação no Complexo da Mangueirinha

Rio - A Polícia Militar prepara ocupação com tempo indeterminado no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, a pós operação deixar dois mortos na região , nesta quarta-feira (23). De acordo com a PM, serão montadas três bases móveis no interior da comunidade para garantir o reforço do policiamento.

A instalação da estrutura feita com contêineres será concluída até esta quinta-feira e tem como objetivo garantir policiamento ostensivo 24h por dia na região. Os agentes também atuarão na repressão aos crimes de roubos de carros, de carga e assaltos a transeuntes nas comunidades do Sapo, Corte 8, Lagoinha e Dique, que integram o Complexo da Mangueirinha.

Nas redes sociais, um morador com Complexo da Mangueirinha denunciou que policiais estariam tentando instalar uma das bases móveis dentro do seu terreno. O local tem obras iniciadas, inclusive com a presença de paredes incompletas em alvenaria.



"Fruto de trabalho suado. Tudo no meu nome Isso não pode acontecer dentro da comunidade", diz o homem, que filma, ao fundo, os policiais dentro do terreno.

O bairro vive clima de tensão, desde o início da madrugada desta quarta-feira, após agentes do 15º BPM (Caxias) realizarem operação no local.

Durante a ação, dois suspeitos foram mortos, entre eles Beto Sales, que era apontado como chefe do tráfico no complexo de favelas. Outras duas pessoas também ficaram feridas na ação, entre eles um frentista de posto de combustíveis.