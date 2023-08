Título de cidadão mineiro será dado a Bolsonaro na próxima semana

Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), decidiu na sessão desta quarta-feira (23), a data para a entrega do título de cidadão mineiro ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). A honraria, que havia sido sancionada pelo governador do Estado, Romeu Zema (Novo), teve a solenidade marcada para a próxima segunda-feira, ocorrendo em Belo Horizonte.



A solenidade ocorre três dias antes do depoimento do ex-presidente à Polícia Federal sobre as supostas transações irregulares envolvendo presentes que recebeu enquanto presidente, de nações estrangeiras.

Além do recebimento da honraria, Bolsonaro participará da posse do deputado federal Domingos Sávio como presidente estadual do PL.

A autoria do projeto que concedeu a honraria à Bolsonaro foi do deputado Coronel Sandro, e sancionada por Zema em 2019. A cidadania mineira já havia sido concedida aos senadores Sérgio Moro e Hamilton Mourão na mesma época.



Além de Minas Gerais, Bolsonaro foi contemplado com a cidadania goiana, da Assembleia Legislativa de Goiás. A entrega ocorreu na semana passada, e ele defendeu que a direita deverá lançar um nome competitivo em 2026, especulando nomes que possam ser convocados.



Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).