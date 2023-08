Bombeiros procuram jovem que desapareceu após se afogar na Praia do Recreio

Rio - Um homem, de aproximadamente 20 anos, se afogou na tarde desta quarta-feira (23) depois de entrar no mar da Praia do Recreio, Zona Oeste do Rio. Equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas na região para encontrá-lo.

A vítima desapareceu após dar um mergulho, na altura do Posto 9, por volta das 13h15. Testemunhas dizem que a correnteza levou o homem, que ainda não foi identificado, para longe da beira da praia. Banhistas tentaram ajudá-lo, mas não conseguiram.

Bombeiros foram acionados para o local e iniciaram as buscas pela vítima. Equipes do Grupamento Marítimo (GMar) da Barra da Tijuca começaram o trabalho com auxílio de mergulhadores, um helicóptero, lanchas, motos aquáticas e drones.

A corporação ressaltou que as buscas continuam durante esta noite de forma ininterrupta.