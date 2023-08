Rio bate recorde de maior temperatura já registrada no mês de agosto com 39,2°C

Rio - A cidade do Rio de Janeiro alcançou, nesta quarta-feira (23), os 39,2°C, sendo a maior temperatura já registrada no mês agosto em comparação ao mesmo período dos anos anteriores. De acordo com o sistema Alerta Rio, o recorde anterior havia sido em 31 de agosto de 2019, com 38,7°C.

Esta quarta teve o tempo estável, com céu de claro a parcialmente nublado e sem chuva. Os ventos foram de intensidade fraca a moderada. A umidade relativa do ar também apresentou valores abaixo de 30% ao longo do dia. Com a onda de calor, cariocas aproveitaram para passear e se banhar nas praias da cidade.

Nesta quinta-feira (24), o Alerta Rio aponta que as temperaturas vão continuar subindo e a previsão é de mais calor e tempo seco. A temperatura máxima prevista é de 41°C e os valores de umidade relativa do ar em alguns pontos ficarão abaixo dos 30%.

Ainda de acordo com o Sistema Alerta Rio, na sexta-feira (25), com o lento deslocamento de uma frente fria pelo oceano, o tempo continuará instável. A previsão é de chuva fraca a moderada a qualquer momento. Os ventos estarão moderados e as temperaturas apresentarão declínio acentuado, com mínima de 17°C. No sábado (26) e no domingo (27), o panorama é o mesmo. Os ventos úmidos permanecerão atuando e as temperaturas vão continuar diminuindo, com mínima de 13° e máxima de 23°.

Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o estado sofre os efeitos de uma intensa massa de ar seco e quente que atinge a todo o país.