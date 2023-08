Meriti mira no ramo da tecnologia e abriga empresa internacional de data center

ODATA, empresa internacional recém instalada na cidade, presidente Dr. Ricardo e ao vice-presidente Dr. Rafael. O tecnológico de data center irá fornecer infraestrutura de TI escalável, confiável e flexível.

São João de Meriti – Nesta quarta-feira (23), o município caminhou para ser tornar o maior polo de tecnologia do estado. O prefeito Dr. João, junto com secretários, fez uma entrega simbólica do Habite-se aos representantes da, empresa internacional recém instalada na cidade, presidente Dr. Ricardo e ao vice-presidente Dr. Rafael. O tecnológico de data center irá fornecer infraestrutura de TI escalável, confiável e flexível.

A empresa possui 16 campus na América Latina e o primeiro do estado está localizado em São João de Meriti. Com isso, o município está se tornando o maior polo de data center do estado do Rio de Janeiro, ganhando destaque para o ramo da tecnologia. Além de ser o maior polo em logística com a vinda da Prologis.



O deputado estadual Valdecy da Saúde foi convidado para conhecer a companhia. “Tenho o orgulho em dizer que São João de Meriti caminha a passos largos e a todo vapor pela prosperidade do Estado, da Baixada e da nossa cidade. Com o funcionamento desse grandioso empreendimento, poso dizer que a cidade cresce a cada dia. Isso só mostra que estamos no caminho certo”.



O local concentra os sistemas computacionais de uma organização, como um sistema de telecomunicações ou armazenamento de dados.



O data center RJ01, oferece energia e refrigeração de última geração e prevê uma capacidade de 24MW de potência de TI. O funcionamento representa um marco significativo a expansão estratégica, que já contempla países como Chile, Colômbia e México.



A vinda da empresa, que está localizada à beira de Rodovia Presidente Dutra, traz também recursos para a geração de novos empregos na cidade.

“São recursos de impostos que entram e vagas de trabalho para o cidadão meritiense. Trabalhamos para ser o maior polo de data center. Isso só é fruto de muito trabalho e muita confiança das empresas com nossa cidade. Entrego hoje este documento para que eles possam trabalhar de forma regular dentro de nosso município”, contou Dr. João, agradecendo a recepção do presidente Ricardo e do diretor financeiro Rafael Bomeny.



Estiveram presentes também na visita os secretários municipais João Maltez (Obras), André Mazoni (Ambiente), Jamil Malafaia (Ciência e Tecnologia) e o subsecretario de Energia, PC.