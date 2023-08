PM intensifica policiamento no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias

Rio - A Polícia Militar mantém, nesta quinta-feira (24), intensificado o policiamento nos arredores do Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada. A ação ocorre após a operação desta quarta (23) que deixou dois suspeitos mortos , dentre eles o criminosos conhecido como Beto do Sapo, apontado como o maior ladrão de cargas da região. A corporação também reforça a segurança no Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, Baixada, após madrugada de tiroteio.Ainda segundo a PM, no interior do Complexo da Mangueirinha serão montadas três bases móveis para garantir ainda mais o reforço do policiamento. A instalação da estrutura feita com contêineres tem previsão de ser concluída até esta quinta-feira (24) e tem como objetivo garantir policiamento ostensivo 24h por dia na região.Os agentes também pretendem atuar na repressão aos crimes de roubos de carros, de carga e assaltos a transeuntes nas comunidades do Sapo, Corte 8, Lagoinha e Dique, que integram o complexo.