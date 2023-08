Homem abre fogo em bar e mata quatro pessoas

Pelo menos quatro pessoas morreram em um ataque a tiros na noite desta quarta-feira, 23, em um histórico bar de motoqueiros em Orange County, Califórnia, segundo as autoridades. Seis outras pessoas também ficaram feridas, informou o Departamento do Xerife do Condado de Orange no X, antigo Twitter. O ataque ocorreu no Cook's Corner, um bar popular entre os motociclistas em Trabuco Canyon, cerca de 80 quilômetros a sudeste de Los Angeles.



De acordo com o "Los Angeles Times", dois dos feridos estão em estado crítico. O sargento Frank Gonzalez, porta-voz do gabinete do xerife, disse ao jornal que, por volta das 19h04 (0h04 no horário de Brasília), os primeiros policiais chegaram ao local e encontraram um homem armado dentro do bar. Houve troca de tiros.



A emissora de televisão local "KCAL" informou que o agressor é um policial aposentado do Condado de Ventura, que estava tendo uma discussão com sua esposa no bar, que se agravou a ponto de ele atirar em várias pessoas. O agressor foi baleado e morto por policiais que responderam à ocorrência.



Em uma mensagem no site da rede social X, a supervisora do condado de Orange (onde Trabuco Canyon está localizado), Katrina Foley, lamentou o mais recente "tiroteio em massa sem sentido, desta vez em nosso quintal".



Nos Estados Unidos, os tiroteios em massa são geralmente considerados aqueles que deixam pelo menos quatro pessoas mortas ou feridas, sem contar o agressor.



Até agora, neste ano, foram registrados mais de 640 em todo o país, segundo o Gun Violence Archive, que mantém um banco de dados sobre violência com armas.