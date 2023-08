Torcidas organizadas do Fla e Olimpia se envolvem em briga no calçadão de Copacabana

PISTA que rolou agora há pouco em Copacabana entre Raça Fla x La Barra79 do Olimpia. pic.twitter.com/8CLKGCJXkX — Diário das Torcidas (@DTorcidas) August 24, 2023

Rio - Torcedores do Flamengo e do Olimpia se envolveram em uma confusão, na noite desta quarta-feira (23), em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver integrantes de organizadas arremessando objetos contra os outros.Segundo testemunhas, a confusão ocorreu entre as torcidas organizadas Raça Fla e La Barra 79, do Olimpia. A briga ocorreu na Avenida Atlântica, no calçadão da Praia de Copacabana. Veja:Um quiosque teve seus pertences furtados para serem usados na briga. Nas imagens, é possível ver os torcedores pegando bancos e outros objetos para arremessar contra o outro grupo. Aos gritos, a dona do estabelecimento pede para que os homens parem e chama a polícia.Um outro registro mostra o momento em que policiais militares são acionados e chegam ao local para apartar a confusão. Um dos agentes, aos gritos, manda um torcedor sentar no chão e, ao ser desobedecido, dá uma banda no rapaz e o acerta com um pedaço de madeira várias vezes seguidas.De acordo com a corporação, não houve registro de prisões ou apreensões durante a ação. No entanto, ao ser questionada sobre possíveis feridos, não retornou.A Polícia Militar também informou que instaurou um procedimento apuratório para averiguar a conduta dos policiais militares envolvidos no episódio.