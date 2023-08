Ator Alfred Enoch e mulher são assaltados a caminho de prêmio no Rio

Rio - O ator Alfred Enoch e sua mulher, Mona Godfrey, foram assaltados, na noite desta terça-feira (23), quando chegavam ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, na Cidade das Artes, Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.



Nas redes sociais, Mona relatou que um homem puxou o seu celular pela janela do carro quando estavam próximos ao evento. Ela ainda conta que tentou correr atrás do criminoso, mas que seu marido a impediu.



Procurada, a Polícia Militar informou que os agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), batalhão correspondente à região do assalto, não foram acionados.



No post, a mulher do ator comentou que estava apenas um dia no Rio e que deve ficar sem seu celular até retornar para o Reino Unido. "Um dia de volta à cidade e consegui ser assaltada a caminho de um evento esta noite. Substituir o meu telefone e restabelecer o meu número não será direto, e provavelmente não acontecerá até eu estar de volta ao Reino Unido no início de setembro", disse.



Mona tranquilizou familiares e amigos em sua publicação. “Para a minha família e amigos, estou sem telefone. Eu estou bem, sempre um choque e nunca agradável, mas contando as minhas bênçãos”, publicou.



Alfred Enoch foi indicado ao prêmio "Melhor Ator" por conta do protagonismo no filme Medida Provisória.