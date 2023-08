Império da Tijuca começa a escolher samba-enredo nesta sexta-feira

Rio- A escola de samba Império da Tijuca começa nesta sexta-feira (25) a escolher o samba-enredo que levará para Marquês de Sapucaí em 2024. Até setembro serão três etapas até a definição do hino que embalará o enredo “Sou Lia de Itamaracá curando a vida na beira do mar”.



No próximo carnaval, a agremiação do Morro da Formiga vai trazer a história da Rainha da Ciranda, que completa 80 anos, contando sua relação com as águas da ilha (o mar, o rio, o mangue) e como as festas de sua infância construíram as bases artísticas da cantora. O carnavalesco é Junior Pernambucano.



A primeira eliminatória acontecerá na quadra da Unidos da Tijuca, a partir das 21h. Nessa etapa quatro sambas disputam a classificação para semifinal, marcada para o dia 1º de de setembro. A grande final será no dia 6 do mesmo mês.



A entrada no evento é gratuita até às 22h30. Após esse horário os ingressos passam a custar 15 reais. O endereço é Avenida Francisco Bicalho, 47, Santo Cristo.



O Império da Tijuca desfilará no sábado, 10 de fevereiro, pela Série Ouro.



Confira as parcerias concorrentes:



Samba 1: Zezinho Professor



Samba 2: Eduardo Katata, JC Couto, Henrique Badá, Ferreti da Ponte, Sérgio Gil, Gilsinho Oliveira, Gabriel Machado Charuto e Gabriel Cascardo Gavião



Samba 3: Samir Trindade, Julio Pagé, Wagner Zanco, Osmar Fernandes, Jota, Almeida Sambista, Ney Baiano e Alfredo Maia



Samba 4: Juan Andrade, Leonardo Bessa e Gilmar Luiz



Samba 5: Bola, Daniel Katar, Igor Federal, Vagner Mariano, Bello, Rodrigo Bola, André Cabeça e Marcio André.