Polícia Civil identifica suspeito de envolvimento na morte de adolescente em São Gonçalo

Rio - A Polícia Civil identificou um dos suspeitos de envolvimento na morte do adolescente B.S.F.S , de 16 anos, atingido por uma bala perdida durante um tiroteio entre criminosos no bairro Apollo III, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A informação foi confirmada, nesta quinta-feira (24), pelo delegado Mário Lamblet, da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí."Já temos um suspeito e estamos trabalhando em mais indícios da autoria, estou pedindo a prisão temporária, vou depender do que a Justiça decidir", disse o delegado.

De acordo com Lamblet, o nome do suspeito não foi divulgado para não atrapalhar as investigações. O caso ocorreu na última segunda-feira (21) enquanto o adolescente e uma amiga voltavam da escola no momento em que começou um tiroteio na Rua Elizeu Mendes Rodrigues, por volta de 12h45. Os dois deitaram no chão e a vítima ainda tentou proteger a menina, mas acabou sendo atingida nas costas.De acordo com a Polícia Militar, no momento do tiroteio não havia ação policial na localidade. O adolescente, que além de estudar trabalhava em uma borracharia da região com o padrasto, foi sepultado no Cemitério Municipal São Miguel , em São Gonçalo, na tarde desta quarta-feira (23).