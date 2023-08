Vereador comete erro de português ao homenagear deputado; veja o vídeo

O vereador Milton César Marcossem (PSD), da Câmara Municipal de Mendonça, no interior de São Paulo, cometeu alguns erros de português ao soletrar uma homenagem ao deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB). O caso aconteceu na última sexta-feira, 18, mas só ganhou destaque após o vídeo ser publicado nas redes sociais nesta quarta-feira, 23.

Durante o discurso, o parlamentar tenta completar um acróstico — uma composição em que as primeiras letras da palavra formam outros nomes, adjetivos ou conceitos. No entanto, ele nota um erro nas duas primeiras letras e se desculpa. O político tenta novamente, mas volta a cometer o equívoco.

"Carlão tem seis letras. O que ele é? C, competente. R, caráter. Falei errado, desculpe. C, de competente. A, de tem um caráter. R, de patriota. L, de palmeirense. A de amigo e letra O de honesto", afirmou.

Vereador Milton César Marcossem (PSD), da Câmara Municipal de Mendonça, no interior de São Paulo, erra as letras ao tentar soletrar uma homenagem para o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB).



Reprodução: Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/2nf5hQHZ7N — Jornal O Dia (@jornalodia) August 24, 2023

Na publicação original, o vídeo já acumula mais de 658 mil visualizações, além de mais de 2 mil compartilhamentos, 8 mil curtidas e mais de 800 comentários.

O vereador explicou que tentou improvisar a homenagem utilizando as letras do nome do deputado Pignatari. O político admitiu que não havia preparado as palavras previamente e que a confusão com a ordem das letras levou ao erro de soletração durante sua fala na sessão.