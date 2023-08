Vídeo: incêndio atinge torres de resfriamento do Instituto do Coração, em SP

São Paulo, 24 - Um incêndio atingiu as torres de resfriamento do Instituto do Coração (InCor), localizado no bairro Cerqueira César, na Zona Central de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 24. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 8h, sendo controlado uma hora depois. Por volta das 10h30, os trabalhos estavam na fase rescaldo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro viaturas foram encaminhadas para o local. Não há informações sobre vítimas. Nas redes sociais, vídeos mostraram o excesso de fumaça em cima do prédio do Incor e de outros edifícios dos arredores.



Procurado, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) afirma que, na manhã desta quinta-feira, houve um princípio de incêndio em uma torre de resfriamento externo do InCor, que foi rápida e plenamente controlado pela brigada do complexo e pelo Corpo de Bombeiros.



