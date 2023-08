Criminosos são presos com pistola e drogas na Baixada Fluminense

Rio - Dois criminosos foram presos, na manhã desta quinta-feira (24), na Comunidade Trio do Ouro, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) realizavam uma operação na comunidade com objetivo de realizar a desobstrução das vias e fazer a remoção de barricadas.

Galeria de Fotos Retirada de barricadas na comunidade Reprodução Retirada de barricadas na comunidade Reprodução Pistolas, rádio de comunicação e drogas apreendidas com criminosos Reprodução

Durante a ação, foram surpreendidos pelos criminosos em atitude suspeita. Ao serem vistos, os dois ainda tentaram fugir, mas acabaram sendo presos.



Com eles, foram apreendidas duas pistolas, um rádio de comunicação e drogas.



