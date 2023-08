Sessão da CPMI do Golpe começa com discussão entre parlamentares; veja o vídeo

A sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro começou nesta quinta-feira, 24, com uma discussão entre os deputados Marco Feliciano (PL-SP) e Laura Carneiro (PSD-RJ). Agora, a CPMI ouve o depoimento do sargente do Exército Luís Marcos dos Reis , ex-assessor de Bolsonaro (PL) e Mauro Cid.