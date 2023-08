Frentista baleado no Complexo da Mangueirinha segue internado

Rio - O frentista Jefferson Santos Grijo de Lima, 27 anos, baleado durante uma operação no Complexo da Mangueirinha , em Duque de Caxias, na Baixada, segue internado nesta quinta-feira (24) no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, na mesma região. De acordo com a unidade, o estado de saúde dele é considerado estável.Ainda segundo o hospital, a vítima foi atingida por um tiro no braço esquerdo e na perna direita e precisou passar por um procedimento cirúrgico na noite desta quarta-feira (23) para correção da fratura. No momento segue aos cuidados da equipe multidisciplinar.A vítima, morador do bairro Chácara Rio Petrópolis, foi atingida dentro do carro enquanto estava em horário de descanso do expediente de trabalho.Ainda na operação desta quarta-feira (23), dois suspeitos morreram após um confronto com policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias). Um deles foi identificado como Beto do Sapo, apontado como o maior ladrão de cargas da região.Beto do Sapo estava em um carro com quatro ocupantes e um deles conseguiu fugir, mas acabou sendo preso. Durante a fuga, continuou a troca de tiros com a PM, momento em que um dos disparos acabou atingindo o frentista.Na ação também foram apreendidos três fuzis. O policiamento foi reforçado na região ao longo da manhã desta quinta (24).