Santa Cruz recebe festival cultural gratuito neste domingo

Rio- Um grande evento cultural vai agitar o bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste, neste domingo (27). Com mais de 20 atrações, a 2ª edição do Festival Santa História vai contar com performances artísticas, feira de economia criativa, oficinas e rodas de conversa.



Idealizadora e coordenadora de produção do festival, Priscila Mayer diz que o evento foi pensado para atingir o máximo de pessoas possíveis. "Desde que sonhei com o Santa História e chamei os amigos pra primeira edição, planejamos fazer dele um festival literário com ações de cultura voltadas para toda e qualquer família, sem deixar ninguém de fora."



No Espaço de Leitura Moacyr Teixeira, os temas das rodas de conversa vão celebrar os 50 anos do movimento hip hop, abordando arte de rua, a importância da música no contexto social, além de vivências e histórias de pessoas refugiadas. Na sala multiuso, o público poderá participar de oficinas de palhaçaria, teatro, música e Língua de Sinais.



A maior parte das vagas das apresentações foi preenchida por talentos da própria Zona Oeste, e pelo menos onze trabalhos terão temáticas antirracista.



"Quando realizamos um evento desses em Santa Cruz, damos palco aos nossos artistas que poderão se apresentar para amigos e familiares, já que estão mais perto de casa. Quando fui chamada para integrar o projeto fiquei encantada com a proposta. O fato da primeira edição ter acontecido em Santa Teresa faz com que a gente sinta o mesmo prestígio que Santa Teresa tem. Um dia inteiro de intervenções artísticas para todas as idades e, aos pouquinhos, acompanhamos mais oportunidades como essas no nosso território e seguimos trabalhando para ampliar as perspectivas e os horizontes de quem vive aqui", destaca Andressa Lobo, produtora cultural que atua na Zona Oeste.



O evento também é inclusivo, oferecendo acessibilidade, com todas as suas atividades com caminhos desobstruídos, banheiros exclusivos, sala de regulação para pessoas neurodiversas e intérpretes de libras.



Produtora artística do jovem José Jackson Down, que se apresenta fazendo performances embaladas com as canções e as danças inspiradas no Rei do Pop, Márcia Póvoa, enfatiza a diversidade na programação.



"É muito importante termos espaços com abertura para artistas com deficiência. Sabemos do seu potencial e queremos mostrar, também, como a inclusão pode transformar positivamente a vida dessas pessoas. Eles têm igualmente uma rotina de trabalho. Podemos acompanhar o desenvolvimento desde os treinos diários, passando pelos ensaios até chegar às apresentações", analisa Márcia.



O evento, que conta com apoio da prefeitura, acontece das 11h às 17h, na Areninha Carioca Sandra Sá. O endereço é Rua 12, 1, em Santa Cruz.