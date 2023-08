Buscas por jovem que se afogou na Praia do Recreio entram no segundo dia

afogou na altura do Posto 9, da Praia do Recreio, Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira (23). Rio - O Corpo de Bombeiros entrou no segundo dia de buscas pelo jovem, de 23 anos, que se, Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira (23).

Segundo a corporação, as buscas seguiram durante a madrugada com o auxílio de botes e moto aquáticas, no entanto, até o momento, o jovem não foi encontrado. Nesta manhã, helicóptero, drone e mergulhadores foram acionados para retomar a procura.



Familiares acompanham as buscas. De acordo com uma amiga da família, o jovem é modelo e mora na Índia, mas estava no Rio para visitar os parentes.



Corpo encontrado no Recreio

cadáver na Praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio. O corpo pode ser do adolescente que se afogou há 19 dias na Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio. No último dia 14, equipes de buscas do Corpo de Bombeiros encontraram um, na Zona Oeste do Rio. O corpo pode ser dohá 19 dias na Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio.