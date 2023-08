Jair Renan Bolsonaro é citado em e-mail sobre procura por presentes dados à Presidência, diz TV

O filho 04 do ex-presidente Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, foi citado em um e-mail obtido pela CPMI do 8 de janeiro sobre a procura por presentes dados à Presidência da República. A mensagem aponta que ele estava se apropriando de itens que pertencem, legalmente, ao patrimônio público.

O e-mail cita apenas o nome "Renan", mas segundo a emissora de TV por assinatura "Globo News" (que revelou a informação), integrantes da CPMI confirmaram que se trata, de fato, do filho 04 do ex-presidente.



No momento, Bolsonaro (pai) enfrenta uma investigação para determinar se ele foi o beneficiário e/ou mandante de um esquema para a venda ilegal de bens da Presidência, recebidos em viagens oficiais, nos Estados Unidos.



O e-mail em questão foi enviado por Carlos Henrique Holzschuk para dois remetentes — ambos de ajudantes de ordens da Presidência — entre eles Osmar Crivelatti, afirma que Jair Renan deveria selecionar e informar quais presentes ele queria levar, ou seja, desviar do patrimônio nacional, apossando-se desses bens.



O texto também afirma que o Gabinete de Documentação Histórica informaria quais foram os itens escolhidos pelo filho 04, e faria sua liberação apenas após a autorização expressa de seu pai, o então presidente da República.



Busca e apreensão