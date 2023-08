Termômetros podem atravessar 41 graus nesta quinta-feira

Rio - A atípica onda de calor que atinge o Rio de Janeiro neste mês deve chegar ao seu ápice, nesta quinta-feira (24). De acordo com o Alerta Rio, os termômetros podem marcar 41 °C ao longo do dia, quebrando o recorde de maior temperatura registrada na história para agosto.

No entanto, o clima deverá mudar na parte da tarde com a aproximação de uma frente fria que chegará pelo ocenao. Há previsão de chuva fraca a moderada, que pode cair de forma isolada a partir do final da noite. O dia pode registrar mínima de 19°C e ventos a 76km/h.

Antes disto, porém, os cariocas aproveitaram a manhã de céu ainda ensolarado para curtir a brisa do mar. Na praia do Recreio, na Zona Oeste da cidade, a manhã desta segunda foi bastante movimentada. Com água límpida e temperatura agradável, os pescadores, leitores, esportistas, fãs do bronzeamento natural e demais sortudos também foram agraciados com um bom mergulho.



A professora Letícia Losso, de 25 anos, que ao contrário de parte da população, estava trabalhando em Bangu, na Zona Oeste do Rio, conta que o calor atrapalha sua rotina. “Estou exausta, a vontade que tenho é de não fazer nada. Andar na rua, pegar transporte e ir trabalhar fica mais cansativo. Ainda mais nos ônibus lotados, onde o ar não dá vazão e não podemos abrir a janela”, disse.



Ela comenta que está ansiosa para a mudança do clima no final de semana. “Para mim é muito melhor que o esfrie. Assim consigo relaxar, ficar em casa, aproveitar com a minha família, as coisas ficam mais tranquilas”, afirmou.

Carla Pereira, que trabalha como manicure, também estava em Bangu para fazer compras e foi surpreendida pelo calor. “Parece que estou numa sauna, a sensação é de estar cada vez mais quente. Comprei uma água para ver se melhorava, mas tive que tomar um suco para tentar me refrescar. Hoje está surreal”, comentou.



Para sexta-feira (25), o tempo será mais ameno e bem menos quente. A previsão indica máxima de 28°C e mínima de 19°C, com o céu nublado ao longo do dia. Com ventos fortes, é possível que haja pancadas de chuvas na parte da tarde. Já no sábado (26), a previsão é de chuva fraca e moderada, podendo passar de 10mm/h, e ventos moderados. As temperaturas podem atingir uma máxima de 26°C e mínima de 16°C.



No domingo (27), a frente fria seguirá em declínio, com as temperaturas variando entre 23°C e 14°C. Os ventos devem atingir 51,9 km/h e deve chover de fraco a moderado, podendo atingir 100mm/24h.

*Reportagem do estagiário Lucas Guimarães, sob supervisão de Iuri Corsini