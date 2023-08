Desassoreamento é concluído no Rio Guerenguê, em Jacarepaguá

Rio- Mais de dois quilômetros de extensão do Rio Guerenguê, na Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, Zona Oeste, foram limpos e desassoreados pela Fundação Rio-Águas. O serviço foi realizado em três trechos: entre as ruas da Comunidade e Beira Lima, até a Estrada do Guerenguê; na Rua André Rocha, ao longo da Comunidade Vila Aurora; e entre a Rua André Rocha e a Estrada do Guerenguê.



Durante a ação as equipes utilizaram escavadeiras hidráulicas, além da limpeza manual.



“Estamos atuando também em outros canais da região de Jacarepaguá, como no Rio Tingui, com foco na prevenção de alagamentos. Foram concluídos serviços em cursos d’água como no Rio das Pedras; Arroio Pavuna; Rio Anil; Pavuninha, remanescente do Banca da Velha e Retiro”, afirma o presidente da Fundação Rio-Águas, Wanderson Santos.



Ainda de acordo com a prefeitura, agentes também atuaram na limpeza do Rio Engenho Novo, na região da Colônia, em um trecho de mais de 440 metros.