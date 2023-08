Operação contra jogos de azar interdita bingo clandestino em Niterói

Rio - Um bingo clandestino foi interditado, na noite desta quarta-feira (23), na Rua Maestro Felício Toledo, no Centro de Niterói, Região Metropolitana do Rio, que estava funcionando no interior de um estabelecimento comercial.



A interdição do local fez parte da segunda etapa da Operação Sossega Leão, que tem como principal objetivo coibir a prática ilegal de jogos de azar (cassinos), contrabando de cigarros, jogo do bicho e jogos eletrônicos. Ao todo, 70 máquinas caça-níqueis foram apreendidas na operação.

fotogaleria

Além das máquinas, quatro funcionários e outras 17 pessoas que estavam realizando apostas foram apreendidos. Todos os apostadores foram qualificados e liberados.



Já os funcionários foram conduzidos à 76ª DP (Niterói), junto com responsável pelo local e foram autuados na lei das contravenções penais, e depois também liberados. As máquinas ficaram acauteladas para posterior perícia do ICCE, e depois serão destruídas.



A operação foi realizada por policiais militares da 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (4ª DPJM), em conjunto com a Corregedoria Geral da PMERJ (CGPM) e informações fornecidas pelo Disque Denúncia.



Quem tiver informações sobre a localização de bingos clandestinos, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ. Além das máquinas, quatro funcionários e outras 17 pessoas que estavam realizando apostas foram apreendidos. Todos os apostadores foram qualificados e liberados.Já os funcionários foram conduzidos à 76ª DP (Niterói), junto com responsável pelo local e foram autuados na lei das contravenções penais, e depois também liberados. As máquinas ficaram acauteladas para posterior perícia do ICCE, e depois serão destruídas.A operação foi realizada por policiais militares da 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (4ª DPJM), em conjunto com a Corregedoria Geral da PMERJ (CGPM) e informações fornecidas pelo Disque Denúncia.Quem tiver informações sobre a localização de bingos clandestinos, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)Aplicativo: Disque Denúncia RJ.