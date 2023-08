Câmara entrega Medalha de Mérito Pedro Hernesto para Ludmilla por campanha de doação de sangue

Rio - A cantora Ludmilla vai receber, nesta quinta-feira (24), a Medalha de Mérito Pedro Ernesto, maior honraria da Câmara Municipal do Rio. Proposta pelo vereador Felipe Boró (Patriota), a entrega é uma homenagem a cantora pela campanha que resultou em doação recorde de sangue para o Hemorio.A campanha, feita em parceria com o banco de sangue, prometia para cada doador um ingresso do show "Numanice" da cantora, que aconteceu no último dia 7 de julho, no estádio do Engenhão, Zona Norte. O resultado foi uma arrecadação recorde, com mais de 2 mil bolsas em apenas três dias.