MPRJ instaura procedimento para apurar problemas no festival Doce Maravilha

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), abriu inquérito, nesta quinta-feira (24), para apurar possíveis problemas de organização e de estrutura do festival de música Doce Maravilha, realizado nos dias 12 e 13 de agosto, na Marina da Glória, na Zona Sul do Rio.



A Promotoria começou a apuração a partir de relatos sobre ausência de alternativas mínimas de abrigo apesar da previsão de chuvas, atraso excessivo do show principal no domingo (13), desorganização e falta de segurança para escoamento na saída do público.



Relatos recebidos pela ouvidoria do órgão, dão conta que os participantes do festival ficaram em um lamaçal aguardando o show principal que, por falha, atrasou cerca de quatro horas do horário marcado. Outras reclamações são sobre o número insuficiente de banheiros e de pontos de venda de alimentos e bebidas.



O MPRJ ressalta que os fatos podem configurar serviço defeituoso, quando não é fornecida a segurança que o consumidor pode esperar. Também leva em consideração os direitos do consumidor à informação adequada e a proteção contra práticas abusivas no fornecimento de produtos e serviços.



A Promotoria oficiou a Bonus Track Entretenimento para se manifestar sobre as alegações, enviando documentos que comprovem os esclarecimentos.



Em nota, a Bonus Track Entretenimento informou que: "Soubemos pela imprensa sobre o inquérito aberto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Ainda não fomos intimados oficialmente, mas desde já nos colocamos à disposição para colaborar com o esclarecimento dos fatos. A empresa reforça que o evento foi realizado com todos os alvarás e devidamente aprovado pelos órgãos de fiscalização. Estamos acompanhando toda repercussão e adotando as devidas providências", disse em comunicado.