Sebrae e AWS anunciam programa para formação de 25 mil profissionais para startups

O Sebrae Startups, plataforma de iniciativas voltadas para startups do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e a Amazon Web Services (AWS) anunciaram nesta quinta-feira, 24, a iniciativa em conjunto para capacitar gratuitamente 25 mil profissionais do ecossistema de startups do país. O objetivo é desenvolver o conhecimento técnico, promover o acesso à formação profissional em tecnologia e ampliar as possibilidades de futuro e tecnologias para startups de diferentes setores, além de apoiar a jornada de crescimento de empreendedores que queiram começar no setor.O treinamento terá conteúdos AWS que também serão oferecidos on-line: Escale sua startup com aplicações modernas e Inteligência artificial generativa e machine learning para startups. Segundo dados da Brasscom, a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais, haverá um déficit de 530 mil profissionais de TI no Brasil até 2025.Bruno Quick, diretor técnico do Sebrae Nacional, destaca que a colaboração faz parte de uma meta do Sebrae Startups, que visa a impactar cerca de 10 mil startups até o final de 2023 por meio da plataforma. “A entidade já é reconhecida por sua capilaridade que permite que as startups façam networking, participem de eventos e diversos programas de capacitação que auxiliam em suas jornadas de negócio. Acreditamos que essa colaboração com a AWS é fundamental para continuarmos fomentando a evolução de negócios inovadores e disruptivos, especialmente por ser acessível e acontecer em um evento já consolidado no ecossistema de startups”.A colaboração entre a AWS e o Sebrae Startups visa desenvolver conhecimento técnico para profissionais de startups brasileiras de diversos segmentos, oferecendo além de capacitação, sessões de mentoria com especialistas. O projeto, que conta com diversas etapas até dezembro de 2024, começa em setembro deste ano com uma sessão informativa e tem o início das aulas programado para outubro. O curso conta com temáticas de conceitos introdutórios de computação em nuvem até módulos que abordam os benefícios do uso da nuvem, segurança e modelos de serviço. É indicado a todos os colaboradores das startups e empreendedores interessados em entrar no setor.Os participantes também terão acesso ao programa AWS Activate, com orientação personalizada, ferramentas, recursos, modelos de infraestrutura pré-desenvolvidos e suporte especializado gratuitos. Os benefícios incluem mais de 40 modelos de solução para criar e implantar produtos, dicas selecionadas por especialistas da AWS para necessidades comerciais específicas, técnicas e treinamento em práticas recomendadas do Aprenda com a AWS.As inscrições para a capacitação podem ser feitas no portal da AWS e Sebrae Startups