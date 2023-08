Lei inclui Tocantins na Rota Nacional do Turismo

O estado do Tocantins agora é Rota Nacional do Turismo de Aventura, Ecológico, Rural, de Sol e Praia Doce, de Vivência, Cultural, Religioso e Gastronômico. A Lei 14.658 foi sancionada pelo presidente em exercício Geraldo Alckmin e publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (24).

De acordo com o texto, a meta é desenvolver o potencial turístico nacional, além de valorizar os atrativos naturais e culturais e assim fomentar o empreendedorismo e a inovação. Por meio do turismo, a lei também busca promover crescimento econômico local, sustentável e inclusivo.

Segundo o último Anuário Estatístico de Turismo - divulgado em 2022 com dados de anos anteriores - em 2021 Tocantins arrecadou mais de R$ 34,6 milhões, a quarta maior arrecadação da região Norte do país, atrás do Pará, que arrecadou mais de R$ 217 milhões no mesmo ano e do Amazonas, com quase R$ 170 milhões.

Cadeia produtiva

Com atrações com alto potencial turístico como Jalapão e Serras Gerais, o estado tem se estruturado para desenvolver cada vez mais a cadeia produtiva do setor. E aposta na natureza como principal atração nos destinos oferecidos pelo estado. Na Plataforma Integrada de Turismo disponibilizada pela Secretaria de Turismo do Tocantins, a maior parte das atrações cadastradas pelos municípios abrange fervedouros, rios, cachoeiras e praias de água doce.

Além disso, por meio do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central (BrC), o estado atua de forma integrada aos governos de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Maranhão e Distrito Federal, para tornar a região mais competitiva e promover o ecoturismo e o turismo de aventura.