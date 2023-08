Cartaz divulgado pela polícia pede ajuda para localizar maquiador que desapareceu em Itaboraí

Rio - Um cartaz divulgado, nesta quinta-feira (24), pela Polícia Civil pede informações que ajudem a localizar o maquiador Ricardo Luiz Milane Tavares, de 46 anos, conhecido como Rico Tavares. O profissional foi visto pela última vez na terça-feira, ao sair de sua casa para um trabalho em Itaboraí, Região Metropolitana.



Popular por trabalhar com famosos como Maitê Proença, Dani Suzuki e João Vicente, Rico tinha um trabalho de maquiagem marcado com a atriz Letícia Spiller quando desapareceu.



Segundo informações compartilhada por amigos, antes de ir para o local do ensaio em Itaboraí Rico parou em Itaipuaçu, distrito de Maricá, também na Região Metropolitana. Ele foi comprar plantas em uma loja no bairro. O local fica próximo a uma comunidade.



Em sua conta no Instagram, a atriz Letícia Spiller compartilhou o cartaz e pediu ajuda dos seus seguidores para encontrar Rico. Dani Suzuki, de quem Rico também era amigo, foi outra que usou suas redes para pedir ajuda e encontrar o maquiador.

"Meu melhor amigo, meu irmão, que preenche minha vida com tanta cor e amor há 25 anos coladinho comigo, sumiu anteontem (22), saindo do sitio em Itaboraí e indo para a casa nova em Itaguaçu levando umas plantinhas no carro para plantar lá. Nesse trajeto ele sumiu", compartilhou a atriz.



"Não consigo mais imaginar o que pode ter acontecido então estou agarrada com Deus e pedido que por favor divulguem! Ricardinho é um dos melhores make up artist do nosso país! Um ser maravilhoso, criativo, alegre e mais do que magico. Me ajudem a achar meu irmão! Por favor!", finalizou.



O caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). A especializada pede que qualquer informação que possa ajudar na localização do maquiador sejam passadas pelo telefone: (21) 2202-0338 ou 2582-7129.